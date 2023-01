Ils déshabillent une SDF sur le parking des Guillemins et tentent de la violer

Des agents de Securail avaient été interpelés le 5 novembre 2022 par une altercation entre plusieurs SDF qui occupaient un parking de la gare des Guillemins, à Liège. Les images des caméras de surveillance avaient révélé que l’origine de cette altercation était une tentative de viol commise par deux SDF sur une dame, elle aussi à la rue.

Cette dame, au profil fragile, était allongée et endormie sous l’effet de stupéfiants et de médicaments lorsque les deux prévenus l’ont déshabillée et tenté de lui imposer des relations sexuelles.

Elle repousse ses agresseurs

La victime a tenté de repousser ses agresseurs, mais ils ont insisté, déclenchant l’altercation entre les différents protagonistes.

Les faits de tentative de viol sur une personne vulnérable avaient été attestés par les images précises des caméras de surveillance. Le parquet a requis contre les deux prévenus des peines de 30 et 40 mois de prison.

Le principal auteur a soutenu ne plus se souvenir des faits. Son avocat, Me Drion, a sollicité une peine avec un sursis assorti de mesures probatoires. Le second est jugé par défaut.

Le jugement sera prononcé le 8 février.