Dans les coulisses de Lancia

« New Lancia Renaissance. The future in our roots ». C’est le nom du court-métrage disponible sur YouTube qui rend hommage à l’histoire de la marque italienne au moment où elle s’apprête à revivre. Commenté par Luca Napolitano (le PDG de la marque) lui-même, le film vous emmène dans les coulisses du Lancia Design Day, le premier événement célébrant le retour de Lancia sur le devant de la scène.

D’hier à aujourd’hui

Tournée à Turin, cette web-série en trois épisodes explore les bureaux de Luca Napolitano et Jean-Pierre Ploué (le patron du design), le Centro Stile, le Stellantis Heritage Hub ou encore l’étonnante Reggia di Venaria. On y retrouve également de nombreux modèles emblématiques tels que les Aurelia, Flaminia, Delta, Stratos et Rally 037. Le deuxième épisode sera présenté pendant la semaine du design de Milan en avril prochain et sera suivi du dernier épisode en 2024 avec le lancement de la nouvelle Ypsilon.