Mégane RS Ultime : la « der des ders »

C’est en effet en 1976 qu’a débuté l’histoire de Renault Sport. L’histoire s’achève aujourd’hui avec le lancement de la Mégane RS Ultime, qui sera produite à 1976 exemplaires. Présentée au salon de Tokyo, elle arbore des couleurs spécifiques et des ailes élargies de 60 mm à l’avant et de 45 mm à l’arrière. Extracteurs latéraux, échappement central et diffuseur arrière font aussi partie du package. Pour cette série limitée, de nombreux éléments sont également teintés de noir.

Télémétrie embarquée

Dans l’habitacle, une plaque métallique numérotée est signée par Laurent Hurgon, le metteur au point de toutes les Mégane RS depuis l’apparition du modèle. Si l’équipement est pléthorique, avec notamment une télémétrie embarquée, le moteur n’évolue pas. On retrouve le 4 cylindres 1.8 turbo de 300 ch et 420 Nm de couple, associé à une boîte double embrayage et à un différentiel mécanique qui assurera la motricité du train avant.