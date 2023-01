Le départ de Ryanair de Brussels Airport aura un «faible impact» sur le réseau de destinations: «Seule une destination disparaît»

Sur les quatre destinations qui ne sont plus assurées par Ryanair, trois sont tout de même effectuées par d’autres compagnies en place à Zaventem, a fait savoir l’exploitant de l’aéroport bruxellois. Seule Amman disparaît. Et encore, il se peut qu’entre-temps d’autres compagnies décident de boucher les trous.

La direction de la compagnie à bas coûts justifie sa décision par le fait que les responsables du Brussels Airport ont décidé d’augmenter leurs tarifs de 11 % à partir d’avril. « Ces nouveaux tarifs comprennent une augmentation tenant compte de la forte hausse des coûts énergétiques, de la très haute inflation, qui a un effet considérable sur les frais des opérations aéroportuaires, et d’une forte différenciation sur la base des nuisances et des émissions afin d’encourager l’utilisation d’appareils plus modernes et plus silencieux », a ajouté l’exploitant. « Les compagnies aériennes ont été consultées à ce sujet et la démarche a été supervisée par un régulateur économique indépendant. »