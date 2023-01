Voitures électriques : je t’aime, moi non plus

Selon une enquête réalisée par AG, un foyer belge sur dix dispose aujourd’hui d’un véhicule hybride ou électrique, et plus d’un Belge sur deux (53%) souhaitent électrifier sa conduite (un chiffre qui monte à 64% à Bruxelles). Des chiffres en forte progression par rapport à une enquête similaire menée en 2019, mais qui révèlent aussi de nombreuses appréhensions à franchir le cap.

36% n’en veulent pas

Toujours selon cette enquête, plus d’un Belge sur trois (36%) n’a pas du tout l’intention de passer à l’hybride ou à l’électrique pour son prochain véhicule. Sans grande surprise, la hausse des prix de l’énergie a refroidi les potentiels acquéreurs : c’est la raison principale qui freine aujourd’hui l’achat d’un véhicule électrique (22 %), devant le manque de conviction face à l’impact réel d’un tel choix sur l’environnement (19 %), le manque d’information et de vision sur l’avenir de la mobilité électrique (14 %), et la difficulté à installer une borne de recharge chez soi (13 %). Un constat qui a incité AG à proposer aux propriétaires de voitures électriques ou hybrides une réduction de 10% sur leur prime d’assurance auto, pour toute la durée du contrat.