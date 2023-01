Avertissement urgent: des millions de personnes sont exposées au risque de 6 cancers les plus meurtriers, voici comment les déceler !

Détecter les symptômes d’un cancer peut parfois vous sauver la vie. Or, même les experts ne connaissent pas tous les symptômes des cancers les plus mortels. Cette connaissance ne dépasse pas 1 % au Royaume-Uni, rapporte The Sun.

de videos

Parmi les cancers les plus mortels, on retrouve les cancers du poumon, du pancréas, de l’œsophage et de l’estomac. Ils sont responsables de près de la moitié des décès par cancer au Royaume-Uni.