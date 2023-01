Grève dans les prisons: un renfort policier sollicité à Gand, Malines et Marche

La grève a commencé mardi soir à 22 heures et s’est poursuivie ce mercredi. L’arrêt de travail entraîne la modification du fonctionnement des prisons et la suppression d’activités. Les détenus ne peuvent par exemple pas recevoir de visiteurs.

Les prisons d’Anvers, Beveren, Gand, Louvain central et Louvain secondaire, Malines, Merksplas, Saint-Gilles, Arlon, Marneffe et Marche sont les plus touchées au niveau de la capacité de personnel, détaille l’administration. Les syndicats CGSP, CSC services publics et SLFP réclament une revalorisation des salaires.