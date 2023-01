«Prométhée»: une série fantastique qui tient toutes ses promesses, emmenée... par une jeune actrice belge, Odile Vuillemin et Camille Lou! Frappée par d’étranges réminiscences après un accident de la route, une ado en cavale cherche à comprendre qui elle est : ainsi démarre « Prométhée », votre nouvelle obsession avec Odile Vuillemin en psy et Camille Lou en flic, à suivre sur RTL-TVI. UGC Fiction-TF1 Photo/T.Langro

Par Lenny Verhelle

L’heure est décidément au renouveau du fantastique sur nos chaînes ! Après « Vortex », lancé fin décembre sur Tipik, place à « Prométhée », la nouvelle série de genre de TF1, à découvrir en primeur dès ce mercredi 11 janvier sur RTL-TVI. Porté par une distribution aux petits oignons, ce polar surnaturel sur fond de drame familial s’impose comme la première bonne surprise de l’année. Il relate l’histoire captivante d’une fuyarde qui, après avoir été renversée par une voiture lors d’une soirée pluvieuse, ne se souvient de rien. Ni qui elle est, ni d’où elle vient. Tout ce qu’il lui reste, c’est son prénom peu commun : Prométhée. Recueillie par le couple responsable de son accident, l’adolescente amnésique se retrouve alors vite en proie à des visions inquiétantes qui la connectent à une scène de crime dont le tueur court toujours. Tandis qu’elle cherche à recouvrer la mémoire et comprendre ce qui la relie à cet assassinat qui agite toujours les autorités, elle se découvre des capacités physiques incroyables.

Si le postulat de départ reste assez classique (une enquête sur fond de quête identitaire), l’intrigue, bien ficelée et pleine de mystère, se révèle très vite addictive. La narration est rythmée, la tension monte crescendo au fil des six épisodes, et vous aurez forcément envie de connaître le fin mot de l’affaire.

Conçu par des pontes de la fiction française, parmi lesquels Nicolas Jean, scénariste sur « La Mante » et « HPI », « Prométhée » séduit aussi par sa bande-son efficace et sa belle mise en images d’inspiration nordique. Déjà à l’œuvre sur l’étonnant « Plan B » (avec Julie de Bona et ses allers-retours dans le passé pour sauver sa fille), le réalisateur Christophe Campos ose même quelques effets spéciaux. Liés aux pouvoirs de l’héroïne, ces derniers contribuent à la réussite du feuilleton, dont le pitch se rapproche des séries américaines « John Doe » et « Kyle XY » du début des années 2000.

Un casting alléchant Après une scène d’ouverture bouleversante, la série verse dans le thriller policier et capte autant l’attention des téléspectateurs adultes que celle d’un public plus jeune, puisqu’elle est en grande partie menée par de jeunes acteurs convaincants. A commencer par Fantine Harduin, 17 ans. Révélée dans « Les nouvelles aventures d’Aladin », la comédienne belge au visage de poupon s’est aussi fait remarquer dans les deux premières saisons d’« Ennemi public » et, plus récemment, dans le drame familial « L’absente », avec Thibault de Montalembert. C’est elle qui donne corps à Prométhée, entourée d’Aymeric Fougeron (« Les liaisons dangereuses », sur Netflix) et Margot Heckmann, remarquable dans son rôle de peste plus touchante qu’elle n’y paraît. On ne boude pas non plus notre plaisir de suivre des valeurs sûres du petit écran, dont Odile Vuillemin et Camille Lou. La première, toujours très juste dans ses compositions, interprète la joviale Marie Clairmont, une psychiatre qui va tenter de résoudre l’énigme Prométhée. La seconde, qu’on retrouve aussi dans la saison 3 de « Je te promets » (qui vient de commencer sur Plug RTL), joue la flic Elise Kirvin, chargée d’élucider le meurtre.