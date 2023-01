Un nouvel enrobage pour M&M’s: la marque souhaite se livrer à un nouveau combat

Désormais, la marque affiche le slogan : « Soutenir les femmes, renverser le statu quo ». Seules des femmes figurent sur les sachets M&M’s. La société mère Mars souhaite mettre les femmes en avant. Gabrielle Wesley, responsable du marketing, déclare au journal flamand : « Les femmes du monde entier donnent une autre tournure au succès et au bonheur en défiant le statu quo, et nous sommes ravis de les reconnaître et de les célébrer. Et qui de mieux pour nous aider à le faire que nos porte-parole Vert, Brun et Mauve ? »