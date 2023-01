Élections communales 2024 à Chastre: deux listes libérales seront encore présentes

Une locale MR a été relancée dans la commune brabançonne de Chastre : Anne Ferrière (candidate pour ChastreAvenir) et Jean-Olivier Debras (Chastre 20+) – respectivement président depuis plus d’un an et vice-présidente – ont organisé une réunion publique, indique ce mardi La DH. Dans cette dernière, les lignes directrices ont été évoquées. Malgré ce rapprochement politique, il y aura encore et toujours une double liste libérale pour 2024.

Thierry Champagne (Chastre 20+), le bourgmestre de Chastre, évoque l’envie de la locale de rester unie pour les prochaines élections, tout en défendant son bilan. « On va mettre en place un programme qui sera dans la lignée des deux dernières campagnes », soulignait-il à nos confrères.