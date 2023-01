Procès des attentats à Bruxelles: dans les premières heures, l’enquête part tous azimuts

«Vu l’urgence, nous avons ratissé large, nous avons voulu n’exclure aucune piste possible et imaginable», a expliqué à la cour d’assises le juge d’instruction Patrick De Coster. En ressort une foule de devoirs d’enquête, avec de nombreuses pistes qui n’ont finalement rien donné. «Mais il fallait le faire, ne fût-ce que pour fermer des portes», a pointé le juge d’instruction, qui sera dessaisi du dossier le 31 mars, l’affaire ayant été jointe avec l’enquête sur l’attentat à la station de métro de Maelbeek.

Les premiers devoirs d’enquête se sont concentrés principalement sur des enquêtes en matière de téléphonie, pour identifier le fameux «homme au chapeau» ainsi que sur des perquisitions «tous azimuts». Assez rapidement, les enquêteurs partent en effet à la recherche d’un troisième homme, mis sur cette piste par le témoignage du chauffeur de taxi qui avait emmené les deux kamikazes et l’accusé Mohamed Abrini à l’aéroport de Bruxelles-National, mais aussi par une première exploitation rapide des images de vidéosurveillance de l’aéroport.

Fausse piste

Un exemple de fausse piste sera l’inculpation d’un homme, erronément suspecté d’être le fameux «homme au chapeau». Il sera privé de liberté le 24 mars mais libéré le 28 mars, l’enquête ayant démontré qu’il n’avait pas de lien avec les attentats. «Cela me permet de démontrer qu’un juge d’instruction travaille à charge et à décharge», a pointé M. De Coster, ajoutant que «priver quelqu’un de sa liberté, c’est loin d’être amusant. C’est un nombre d’heures, de jours de sa vie qu’on perd et qu’on ne récupère pas».