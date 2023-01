Aude de Commarque nous présente sa vie de châtelaine dans «Des racines et des ailes»: «La vie de château, c’est très physique» « Des racines et des ailes » met le cap sur le Périgord et nous fait découvrir la vie, loin des clichés, de jeunes châtelains, telle la dynamique Aude de Commarque, 33 ans, héritière du château de Commarque. C’est notre témoin de la semaine. Aude de Commarque - DR

Par Jean-Jacques Lecocq

« Quand on parle de la vie de château, on imagine souvent quelque chose de figé. Mais la réalité est bien différente ! Malgré l’élan de la jeunesse, c’est plutôt vaille que vaille ! Au début, ça n’a d’ailleurs pas été si évident pour moi et mon frère, Jean, de nous lancer. On a vu dans notre enfance les sacrifices que représentait pour nos parents ce choix de s’occuper d’un monument tel que le château de Commarque, qu’il fallait à l’époque arracher à la végétation. A 20 ans, je ne m’imaginais pas du tout prendre la suite. J’ai été élevée dans la simplicité, mais avec parfois le poids du regard des gens quand ils apprennent que vous avez un château. J’ai préféré travailler dans une galerie d’art à Paris… En partir, quitter mes amis pour vivre en Dordogne, consentir beaucoup de sacrifices, notamment financiers… forcément, j’ai douté. « Et puis, c’est physique ! Le château de Commarque est un lieu très minéral, brut. On est loin des châteaux du XVIIe siècle, c’est une forteresse du XIIe siècle ! Mais il y a sept ans, quand mon père a eu de gros soucis de santé, mon frère est très vite venu à la rescousse, et le choix, catégorique, s’est posé : soit on abandonnait le château, soit on se relevait les manches à 300 %. Nos parents ont tellement donné de leur personne pour réhabiliter ce lieu et faire connaître son histoire que l’évidence s’est imposée. On a eu envie de reprendre le flambeau à notre tour, pour eux. J’y ai goûté une saison, sous tente, puis une deuxième. J’ai découvert des gens formidables, des artisans passionnants, des médiévistes, des archéologues… C’est une région à l’histoire si riche et tumultueuse. J’apprends tous les jours. C’est une expérience très forte.

« Aujourd’hui, on a deux piliers – vous pouvez le voir sur commarque.com. D’abord, la restauration, les fouilles archéologiques et les recherches historiques. Ensuite, l’ouverture aux visiteurs. Notre phrase, c’est Commarque, notre histoire à tous. On en est juste les gardiens actuels. On trouve des traces remontant à la préhistoire qu’on veut préserver aussi pour le futur. Le travail a été énorme, avec la volonté de le rendre pérenne à tous les niveaux. En sept ans, les choses ont bien bougé. Même s’il reste un boulot énorme à effectuer ! On était un tout petit site perdu au fond de la vallée de la Vézère, auquel on n’accède pas facilement. Mais l’avantage de son inconvénient, c’est qu’une fois qu’on y est, on se retrouve hors du temps, dans un océan de verdure avec, fulgurant, le château de Commarque et, juste en face, celui de Laussel. C’est un lieu de ressourcement, de contemplation.

« On sait cependant qu’un tel site ne sera jamais rentable. Il ne faut pas se lancer dans ce type d’aventure si on veut mener grand train ! L’objectif est de garder un équilibre entre les restaurations toujours onéreuses et les offres vers le public. On propose des vols en montgolfière, des escape games historiques, des murder parties, de la descente en rappel, des soirées, en plus de la calligraphie et la géométrie médiévales, ou encore, depuis cette année, un festival électro, dans l’espoir de varier le public ! Parce que c’est un lieu qui doit aussi vivre avec son temps. On espère créer un cercle vertueux, avec les visites qui permettent de continuer les recherches historiques. Entre 45 et 50000 personnes viennent chaque saison. C’est pas mal, mais il y a des mastodontes dans le département à côté desquels on est tout petits !