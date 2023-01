Travaux de modernisation métro: les ponts loin d’être rompus entre Etterbeek et la Stib

Le report de travaux de maintenance du métro à Etterbeek coûte plus de 400.000 euros Le report des travaux de maintenance des voies de métro prévus durant le week-end des 11, 12 et 13 novembre, imposé sur requête de la commune d’Etterbeek, a un prix : plus de 400.000 euros.

Souvenez-vous. Lors du long week-end du 11 novembre 2022, la Stib avait prévu de réaliser des travaux de maintenance sur la ligne de métro 5, entre Mérode et Herrmann-Debroux. Mais coup de théâtre, quelques heures avant le début du chantier, le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf (MR) brandissait un arrêté de police interdisant le chantier à la hauteur de la station Hankar. « La volonté d’Etterbeek est de mieux se concerter avec la Stib et avec Bruxelles-Environnement au sujet de travaux qui risquent de nuire gravement à la tranquillité publique », justifiait Vincent De Wolf à l’époque. Le Conseil d’État avait donné raison à la commune lors du recours en extrême urgence introduit par la Stib. Les travaux ont été reportés.

Quelques mois plus tard, la députée bruxelloise Isabelle Pauthier est revenue, ce mardi, sur cet incident en commission mobilité au parlement bruxellois. Elle a interrogé la ministre sur les conséquences de l’interruption des travaux.

« La commune avait été informée en amont de ces travaux. Plusieurs réunions ont eu lieu dont une visite de terrain le 15 juin. Le bourgmestre, des riverains et des représentants de la Stib y étaient présents. C’est notamment à la suite des craintes des riverains et à la demande de la commune qu’une étude acoustique a été commandée par la Stib. Les riverains ont également été informés de la tenue de ces travaux par des avis qui leur ont été distribués via un toutes-boîtes le 27 octobre. La Stib avait aussi informé ses voyageurs au travers de ses différents canaux d’information : newsletter, messages audio dans les stations, affichage, infos sur son site internet, communiqué de presse, etc », a rappelé la ministre Elke Van den Brandt dont la réponse a été lue par la secrétaire d’État Barbara Trachte (Ecolo).

Des travaux nécessaires

« La décision d’interdire ces travaux a eu de graves conséquences financières et organisationnelles pour la Stib. Elle a non seulement nui au service offert aux usagers, mais est aussi de nature à compromettre le développement de la mobilité et des transports publics à Bruxelles qui constitue pourtant un enjeu essentiel pour notre Région. La Stib, qui est dans l’absolue nécessité de réaliser ses travaux, va devoir les reprogrammer ultérieurement », ajoute Elke Van den Brandt. Et la note est salée pour la Stib.

« Outre le personnel qui avait été mobilisé pour la réalisation de ces travaux, cette interdiction a eu un impact sur le personnel de conduite de la Stib : des bus navettes ont dû être annulés, des conducteurs de métro ont dû être rappelés, des trajets n’ont pas pu être réalisés, les préparatifs de travaux se sont avérés inutiles, tout comme la location du matériel et des véhicules spécifiques, etc. De plus, la Stib va devoir payer des dommages contractuels à son entrepreneur et doit assumer des coûts relatifs à la location de matériel de chantier, des coûts encore inconnus à ce jour, et qui doivent s’ajouter à cette facture déjà bien salée. Les coûts totaux sont estimés à plus de 400.000 euros », détaille-t-elle.

« Un caprice »

« Je regrette vivement cette situation et cette décision, qui nuit au développement du métro, aux voyageurs actuels de la Stib. Et, en réalité, surtout même aux riverains, car s’il faut reprogrammer les travaux en semaine, ceux-ci devraient nécessairement avoir lieu de nuit et sur plusieurs semaines. Cela rend la décision du bourgmestre, pour moi totalement incompréhensible ! Une réunion est prévue avec le bourgmestre d’Etterbeek afin de tenter de dégager une issue pragmatique dans l’intérêt général à cette regrettable affaire », a encore commenté Elke Van den Brandt.

Réagissant à cette réponse en commission, le bourgmestre d’Etterbeek a qualifié la réponse prêtée à la ministre de « manœuvre politicienne de bas étage » masquant notamment l’épisode de concertation positive qui a eu lieu entretemps entre la commune et la Stib. « 400.000 euros, c’est beaucoup pour un caprice » a jugé la députée Isabelle Pauthier.