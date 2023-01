Laurent Kennes, l’avocat de Pier Antonio Panzeri, n’en revient pas: «J’imagine que l’enquête sur les fuites sera molle»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Maxim Töller, l’avocat de Marc Tarabella s’en était plaint dans nos colonnes. Cette fois, c’est au tour de celui de Pier Antonio Panzeri de tirer à boulets rouges sur notre justice. Laurent Kennes sait de quoi il parle puisque, outre le fait qu’il est avocat, il est aussi professeur de droit pénal à l’ULB.

« Dans ce dossier, il m’arrive parfois d’apprendre l’existence d’une nouvelle pièce par la presse. C’est surréaliste », s’insurge celui qui préside le centre de recherche en droit pénal de la même université bruxelloise. « Chaque fois qu’on doit comparaître, que ce soit devant la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, on n’a accès au dossier que la veille de l’audience. Quand on demande d’avoir accès aux nouvelles pièces, celles qui se retrouvent donc parfois dans la presse, on nous répond par la négative. Cet accès nous est refusé alors qu’un journal comme ‘La Repubblica’ doit avoir plein de sources à Bruxelles ! »