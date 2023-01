Le blocage politique persiste à la Fédération Wallonie-Bruxelles autour du successeur de Bernard De Vos

Du côté d’Ecolo, en ligne avec une série d’opérateurs du secteur des droits de l’enfant, on entend plutôt désigner une personnalité qui dispose de toutes les compétences, mais qui soit également indépendante de tout parti politique.

La ministre Linard défend ainsi la candidature de Madeleine Guyot, proche collaboratrice de l’actuel DGDE depuis 2017 et sans affiliation politique.

Face à ce blocage politique, Bernard De Vos a été prié de poursuivre sa mission. Mercredi matin, celui-ci présentait d’ailleurs son rapport d’activités 2021-2022 en commission du Parlement de la Fédération.

Devant les députés, M. De Vos n’a pas caché combien le blocage persistant autour de sa succession pesait sur le travail à moyen et long terme de toute son équipe. «C’est très compliqué pour tout le monde», a-t-il notamment déploré.

Dans sa réplique, le député Dispa a dénoncé les «jeux partisans» au sein du gouvernement et reproché à la ministre de ne proposer «aucune méthode pour débloquer la situation».

L’institution du délégué général aux droits de l’enfant existe depuis 1991. La Belgique francophone fut à l’époque parmi les premières entités à se doter d’une telle institution.

Désigné pour un mandant de six ans renouvelables, son rôle est de formuler des recommandations et de rappeler régulièrement aux responsables politiques et administratifs leurs engagements et leurs obligations en matière de droits des enfants.

Bernard De Vos occupe la fonction depuis 14 ans déjà. Il aurait normalement dû quitter son poste il y a deux ans, mais le gouvernement lui avait alors demandé de rester en place de manière transitoire, les compétences de DGDE étant normalement appelées à considérablement évoluer.