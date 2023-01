Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme ce fut le cas en 8e de finale contre Ostende, Karel Geraerts devrait sortir l’artillerie lourde ce jeudi soir. Le coach unioniste devrait en effet aligner sa grosse équipe, peu importe que ses troupes aient affronté Anderlecht il y a quatre jours et qu’elles accueillent l’Antwerp ce week-end en championnat. Car les enjeux de ce quart de finale de Coupe de Belgique sont considérables pour les Saint-Gillois.

1 S’assurer un chemin plus rapide vers l’Europe

Les Jaune et Bleu l’ont déclaré à maintes reprises ces dernières semaines : ils ont pris goût à la Coupe d’Europe et comptent bien à nouveau s’inviter à la table des meilleures nations du Vieux Continent l’an prochain. Et ils le savent : le chemin le plus rapide pour y parvenir est assurément la Coupe de Belgique. D’autant que celle-ci donne droit à un ticket très intéressant.