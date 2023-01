Stratégie d’acquisition de la SLRB: un record en 2022 avec 685 nouveaux logements clé-sur-porte

La stratégie d’acquisition mise en place par la SLRB avec le soutien de la secrétaire d’État au Logement Nawal Ben Hamou remporte un succès grandissant auprès du secteur de l’immobilier. La réforme de l’appel à projets clé-sur-porte développée en collaboration avec le secteur privé, a permis de consolider de manière significative le rythme des acquisitions de la SLRB en 2022.

Les projets clé-sur-porte, développés par un acteur privé et avec un permis en cours de validité, sont proposés à l’acquisition à la SLRB dans le cadre de cette procédure. Si le projet répond aux critères de qualité de la SLRB, il est proposé à l’acquisition et gestion à l’une des 16 sociétés immobilières de service public (SISP) de la Région. De cette manière, la SLRB collabore avec les SISP pour augmenter leur parc de logements et proposer des solutions aux familles inscrites sur la liste d’attente pour l’obtention d’un logement social.