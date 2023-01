Rudy Demotte affiche son soutien à Olivier Vandecasteele: «je condamne fermement cette injustice»

« M. Vandecasteele vient également de faire l'objet d'une condamnation à 40 années de prison ainsi que de 74 coups de fouet suite à un procès aussi bref qu'inéquitable. Cet emprisonnement, ces coups et cette condamnation sont totalement inacceptables et vont à l'encontre de tous les principes de justice et de droits de l'homme », a noté l’ancien bourgmestre de Tournai.

Rudy Demotte demande à l’ambassadeur de faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir la libération immédiate d’Oivier Vandecasteele et de veiller à ce qu'il reçoive un traitement équitable et humain pendant sa détention. « Je suis également profondément préoccupé par les conditions de détention de M. Vandecasteele et par les allégations de malnutrition, de mauvais traitements et d'autres formes de torture. Je demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des obligations de l'Iran en vertu du droit international en matière de droits de l'homme. En tant que citoyen et en tant que représentant politique, je condamne fermement cette injustice et je demande de faire preuve de compassion et de sensibilité à l'égard de M. Vandecasteele et de sa famille. Je ne peux pas imaginer que l’ambassadeur puisse être indifférent à mes préoccupations et j'espère qu’il agira en conséquence pour obtenir justice pour notre concitoyen ».