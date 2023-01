Un médecin généraliste montois en croisade contre le vaccin du Covid: il attaque la Région wallonne et l’AVIQ en justice, devant le tribunal de Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le docteur Bouillon est médecin généraliste depuis plus de 30 ans et un médecin manifestement très investi dans ses missions. Il estime que le vaccin contre le Covid entraîne bien trop d’effets secondaires, qu’il est encore expérimental et que la campagne de vaccination a occulté ces effets secondaires. Lui et sa fondation ont donc assigné la Région wallonne devant le tribunal civil de Charleroi où se trouve le siège de l’AVIQ.

« Je suis en colère »

« Avant toute chose, il faudrait faire une prise de sang aux patients et vérifier s’ils ont un bon niveau d’anticorps. Si c’est le cas, pas la peine de vacciner. La prise de sang peut également démontrer si la personne est sujette aux thromboses ou pas : si c’est le cas, il ne faut pas vacciner car on sait que le vaccin peut entraîner des thromboses. Je m’insurge car, en injectant le vaccin, on peut causer de graves problèmes inutiles », a précisé le sexagénaire.