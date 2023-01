Parmi tous les outils numériques communs, seul le certificat Covid européen a été un succès

Leur impact pour faciliter les voyages à travers l’UE a donc été moindre, regrette mercredi la Cour des comptes européennes. Les auditeurs européens se sont penchés sur la manière dont l’UE a géré l’éclatement de la pandémie et agi pour faciliter les déplacements des citoyens de manière coordonnée. Dans un rapport publié mercredi, ils en tirent un bilan en demi-teinte, soulignant surtout l’efficacité du « certificat Covid », seul outil informatique développé par la Commission à avoir réellement été adopté par tous et à avoir eu un effet de coordination entre États et de facilitation des voyages.

« En pratique, le certificat Covid numérique de l’UE est l’unique outil qui a été utilisé dans tous les États membres, et même dans 45 pays et territoires non-membres de l’UE. Plus de 1,7 milliard de certificats avaient ainsi été délivrés à la fin mars 2022 », observe la Cour des comptes européenne. Ce « certificat » permettait aux citoyens de prouver de manière valable, dans chaque pays participant, qu’il avait été vacciné contre le coronavirus, et/ou les résultats des tests de dépistage subis. En Belgique, cela se traduisait par le « Covid Safe Ticket ».