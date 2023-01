«Plusieurs centimètres voire 10 à 20 cm de neige»: Luc Trullemans détaille ses prévisions, «des chutes de neige pouvant être copieuses par endroits»

Les zones de pluies qui l’accompagnent, traîneront toute la journée sur la Manche, le Bénélux et le nord de l’Allemagne en donnant sur notre territoire une accumulation pluvieuse de 15 à 30 L/M² mais de 30 à 45 L/M² sur les hauteurs et le sud de l’Ardenne.

Comme les sols sont détrempés et que certains cours d’eau ont un niveau déjà élevé, il est probable que des débordements et inondations seront à craindre dans certaines vallées.

Vu l’origine subtropicale de la masse d’air, les températures resteront d’un très haut niveau pour un début de janvier avec des maximales entre 6 et 9º en Ardenne et entre 9 et 12º en plaine et à la côte.

Le vent de sud-ouest qui soufflera en matinée avec des pointes de 55 à 85 km/h, perdra quelque peu de sa vigueur dans le courant de l’après-midi et de la soirée.

La nuit suivante il pleuvra encore du centre à l’Ardenne mais des éclaircies apparaîtront à la mer et sur l’ouest du pays.

Minima entre 3º en Hautes Fagnes et 9º au littoral.

Vendredi

Le vent qui aura repris de la force en soufflant avec des rafales de 50 à 70 km/h dans l’intérieur du pays et entre 70 et 90 km/h à la mer, aura viré un peu plus vers l’ouest et l’air devenu instable déterminera une alternance d’apparitions du soleil et de passages nuageux accompagnés d’ondées.

Peu de changements dans les températures.

Samedi

Une nouvelle bande pluvieuse très active traversera le pays d’ouest en est en donnant une accumulation supplémentaire de 10 à 30 L/M² selon les régions.

Cette perturbation sera cependant accompagnée d’un peu moins de vent avec des pointes de 40 à 70 km/h mais d’une nouvelle bouffée de douceur avec 8 à 13º selon l’altitude.

Dimanche

Les températures commenceront à baisser car vent qui sera revenu à l’ouest nous amènera un air plus frais avec des éclaircies devenant de plus en plus larges dans le courant de la journée.

Nous perdrons environ 6º par rapport à la veille, les températures ne dépassant plus 1 à 5º en Ardenne et 5 à 7º en plaine et à la côte.

Lundi

Il faudra surveiller un noyau dépressionnaire qui commencera à se creuser au sud de l’Irlande en se déplaçant vers nous.

Le ciel qui sera assez changeant le matin, commencera à se couvrir l’après-midi avec de la pluie qui se transformera en neige fondante au-dessus de 300m et en neige au-dessus de 500m.

Une accumulation neigeuse au sol de quelques centimètres sera déjà possible sur les hauteurs.

Températures diurnes de -1 à +3º en Ardenne et de +3 à +6º ailleurs.

La nuit suivante il pourra neiger abondamment sur le sud et l’est du pays et de la neige fondante sera parfois possible dans les autres endroits.

Minima entre -1º en Hautes Fagnes et +4º à la mer.

Mardi

Le centre de la dépression devrait encore évoluer dans nos parages donnant encore assez bien de pluie ou de neige fondante sur l’ouest et le centre du pays mais de bonnes chutes de neige au-dessus de 100 à 200m sur l’est et le sud de nos régions avec une accumulation pouvant y atteindre plusieurs centimètres voire 10 à 20 cm sur la haute Ardenne.

Maxima de -2 à +1º sur la haute Ardenne et entre +1 et +2º en plaine mais de +2 à +6º sur l’ouest du pays.

Évolution pour le reste de la semaine

Le temps devrait rester humide et frais avec encore des précipitations de neige ou de neige fondante en haute Ardenne et de neige fondante ou de pluie ailleurs.

Les températures diurnes varieront entre -1 et +3º en Ardenne et entre +3 et +8º dans les régions de plaine et à la mer.