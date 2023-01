1.650 faillites à Bruxelles: «Ce chiffre est inférieur à la période précovid»

Face à la crise Covid, la Région bruxelloise avait mis en place plusieurs primes pour venir en aide aux entreprises et instauré un moratoire. « Cela avait eu pour effet de comprimer artificiellement le nombre de faillites. La plupart de ces mesures de protections n’ont plus cours aujourd’hui et certaines entreprises en difficulté ne bénéficient plus de ce filet de sécurité », déclare la députée indépendante Véronique Lefrancq en commission des affaires économiques ce mercredi et qui parle d’une augmentation des faillites de 38 % sur 11 mois en 2022 par rapport à la même période en 2021. Selon les chiffres de l’Ipsa et de Statbel, « la région bruxelloise n’a pas trop mal encaissé le choc du Covid », indique la secrétaire d’État à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo). « Il s’avère que le taux de faillites est plus faible en 2022 par rapport à la moyenne calculée sur la période de 2008 à 2019 et, ce, dans tous les secteurs en ce compris ceux qui ont été plus particulièrement touchés par la crise Covid. »

La secrétaire d’État a présenté la proportion de faillites en région bruxelloise de janvier à novembre 2022, les chiffres de décembre n’étant pas encore disponibles. « On comptabilise 1.650 faillites en région bruxelloise. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2020 et 2021 sur la même période mais il reste néanmoins inférieur à la période précovid. Sur la même période, on avait 1.405 faillites en 2020 et 1.198 en 2021 », détaille-t-elle. « En 2019, pour la même période, on avait 3.541 faillites. »

Disparités Parallèlement à ça, « il n’y a jamais eu autant d’entreprises assujetties à la TVA en région bruxelloise qu’en 2022 » avec 10.288 primo-primo-assujettissements comptabilisées de janvier à octobre. D’après le dernier baromètre conjoncturel de la région bruxelloise réalisé par l’Ipsa, l’activité économique s’est peu à peu redressée à partir du 3e trimestre 2021. « Cela a permis au secteur marchand non financier bruxellois de retrouver un niveau de chiffre d’affaires similaire à celui de l’avant crise au 4 e trimestre. La reprise économique bruxelloise s’est par ailleurs encore accélérée début 2022 », poursuit Barbara Trachte.

Néanmoins, il y a de fortes disparités sectorielles. « Les secteurs de l’hébergement et de la construction continuent de présenter des chiffres d’affaires inférieurs à 2019. En outre, les perspectives bruxelloises se sont assombries vu le conflit ukrainien, les tensions pesant sur les chaînes d’approvisionnement et les tensions inflationnistes », souligne l’élue Ecolo. « Dans ce cadre, même si Statbel et l’Ipsa n’établissent pas de projections relatives aux faillites, on peut s’attendre à une année 2023 plus difficile. Lancement d’une plateforme Véronique Lefrancq plaide depuis novembre pour des mesures d’aides direct au paiement des factures énergétiques. « Plusieurs commerçants du centre m’ont interpellée disant qu’ils ne pouvaient plus prévoir le montant de la facture énergétique par manque de transparence de certains fournisseurs », alerte la députée. La task force mise en place pour gérer la crise Covid poursuit les rencontres entre le Conseil d’administration de Brupartners et le cabinet de la secrétaire d’État pour mettre en place des aides liées à la crise énergétique. « Un écosystème de soutien aux entrepreneurs en difficulté a émergé, entre autres grâce au soutien financier de la Région », ajoute Barbara Trachte.