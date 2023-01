Anaé et sa troupe «Let’s Dance» se sont qualifiés pour l’étape suivante dans The Dancer, émission de la RTBF: «Quand le rideau s’est ouvert, on était heureux et fiers»

Ce mardi, trois Carolos se sont présentés au jury de « The Dancer ». Malheureusement pour Michel et Annie, les Preslois, leur valse viennoise n’a pas convaincu et l’aventure s’arrête pour eux.

Contactée, Anaé, qui est, rappelons-le, originaire de Montigny-le-Tilleul, a commenté sa prestation, et surtout l’ouverture du rideau. « Lorsque le rideau s’est ouvert, on était heureux et fiers. On était stressés au début car c’était notre première émission télé. Mais c’était du bon stress. On y est allés pour se faire plaisir et pour vivre une expérience. On n’a jamais eu d’appréhension. Et les messages que l’on reçoit depuis hier sont positifs et encourageants. »