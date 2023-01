«Faites l’amour avec un Belge» débarque le 11 février au foyer culturel de Montigny-le-Tilleul

La pièce « Faites l’amour avec un Belge » est devenue culte, en plus de 10 ans de représentations. Jouée plus de 1.500 fois, sa renommée est internationale : la pièce a été jouée près de 288 fois au grand Festival OFF d’Avignon, l’un des plus prestigieux du monde ! En tout ce sont près de 800.000 personnes qui ont vu « Faites l’amour avec un Belge ».

Michaël Dufour, l’auteur de la pièce, se produit actuellement dans le Nord de la France. Mais pour la Saint-Valentin, l’humoriste belge fera un petit crochet par le centre culturel de Montigny-le-Tilleul, le 11 février. Ce sera la seule date dans la région de Charleroi, le comédien étant également de passage sur Bruxelles, Liège ou encore Spa.

La pièce dépeint la relation entre une femme française et un homme belge, qui forment un couple hors du commun. Elle aime le foot, la bière, le sexe et ne gifle pas le premier soir. Lui, il aime le ménage, la tendresse et le shopping, mais ce n’est pas le pire, il fait aussi l’amour ! Un spectacle incontournable qui renverse le stéréotype du couple et, en prime, croque à pleines dents les différences de culture entre la France et la Belgique.

La seule date dans la région

« On cherchait à intégrer du théâtre dans notre programmation culturelle. Et à l’occasion de la Saint-Valentin, on voulait un spectacle qui ait du sens. Nous avons donc directement contacté Michaël Dufour pour savoir si c’était possible qu’il vienne jouer à Montigny, et il a accepté. Nous sommes ravis », explique Loïc Sartieaux, président de l’ASBL ICML.

Loïc Sartieaux, président de l’ASBL ICML. - D.R.

« Faites l’amour avec un Belge » par Michaël Dufour, le 11 février à 20h30 au foyer culturel de Montigny-le-Tilleul. 350 places disponibles à 14 € en placement libre. Le lien pour commander les places ici.