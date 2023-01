Francis Bairin candidat à sa succession, malgré ses deux mandats

Les élections communales, ce sera pour l’automne 2024. Soit dans une bonne année et demie. Mais certains y songent déjà. Tant dans les rangs des partis que chez les citoyens.

Ainsi, à Trois-Ponts, Francis Bairin avait annoncé, en se lançant dans l’arène politique, voici une douzaine d’années, qu’il était partant pour deux mandats de six ans, pas plus. Mais au terme de ces deux demi-douzaines d’années à la tête de l’entité, explique-t-il, « j’ai remis mon mandat au groupe, qui m’a demandé de continuer. Je me représenterai donc probablement, si la santé me le permet. »