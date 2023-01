Emploi et logement au centre des priorités lors des voeux de la Ville de Tournai

Comme le veut la tradition, Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre de Tournai, et Laetitia Liénard, la présidente du CPAS, ont profité de ce début d’année pour souhaiter une bonne année 2023 à l’ensemble du personnel communal de la ville et du CPAS. Les deux politiciens sont notamment revenus sur les difficultés connues en 2022 et sur les défis à relever en 2023.

Pour le CPAS, les deux objectifs principaux pour l’année à venir sont l’emploi et le logement. « La remise à l’emploi fait partie des solutions aux difficultés que nous rencontrons », a expliqué Laetitia Liénard. « Concernant le logement, nous devons être particulièrement créatifs puisqu’en la matière, les CPAS ne font pas partie des priorités du Gouvernement wallon et ne peuvent prétendre à aucun subside ».