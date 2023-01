Une amende pénale de 50.000 euros requise à l’encontre de Bruxelles-Propreté

L’auditorat du travail a requis, mercredi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une amende pénale de 50.000 euros à l’encontre de Bruxelles-Propreté, l’agence régionale bruxelloise de propreté publique, pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire.

L’auditorat a également requis une peine de six mois de prison et une amende de 15.000 euros à l’encontre d’un surveillant de Bruxelles-Propreté, responsable, selon l’enquête, de faits de harcèlements et de racisme envers ses collègues au dépôt de Schaerbeek, notamment envers l’employé qui s’est suicidé en 2016. Malgré les nombreux avertissements qu’il a reçus de la direction et malgré les nombreuses plaintes et dénonciations d’employés, le concerné est toujours en poste dans l’entreprise.