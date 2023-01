Noël Le Graët mis au placard à la FFF: Michel Platini pour reprendre le flambeau?

À l’issue d’un Comité exécutif extraordinaire de la Fédération française de football convoqué la veille, la sanction est tombée. « Noël Le Graët, en accord avec le Comex de la FFF, a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la Fédération », explique le communiqué. Dans le même temps, la directrice générale de la FFF Florence Hardouin a, elle, été « mise à pied à titre conservatoire » alors que la prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus (jusqu’au Mondial 2026), négociée par Le Graët, a été validée.

Avant même la communication officielle, le ton était donné. Preuve que ce dossier avait dépassé le cadre du football, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, avait estimé dans la matinée que « la FFF mérite un président à la hauteur ». En France, les Fédérations sportives dépendent du ministère des Sports. Donc oui, c’est bien une affaire d’État dont il s’agit. Une de plus dans un pays où le président de la Fédération de rugby, Bernard Laporte, a dû céder sa place après avoir été condamné notamment pour corruption passive et trafic d’influence.

Quant à Le Graët, ses déclarations sur Zinédine Zidane, malgré ses excuses – « Une bonne chose qu’il les ait présentées à Zizou » selon Deschamps qualifiant les propos d’« inappropriés » –, auront été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Mais celui-ci était déjà bien rempli. À commencer par de nombreuses accusations de harcèlement sexuel dont le Breton de 81 ans fait l’objet. Mardi, Sonia Souid, agent de joueurs, est sortie du silence dans « L’Équipe » : « Il m’a fait comprendre qu’il aimerait bien que je finisse dans son lit. » Confirmant que l’octogénaire sait bel et bien écrire des SMS…

Emmanuel Macron aurait contacté Michel Platini

Pour rappel, le ministère des Sports a commandé un audit sur Le Graët et la gestion de la FFF, où des affaires de harcèlement mais aussi de violences et de viols auraient été étouffées. Les résultats de celui-ci sont attendus d’ici à fin janvier puis le « président en retrait » et la Fédé auront alors deux semaines pour se défendre par écrit. D’après « France Inter », plusieurs femmes ont d’ores et déjà dénoncé le comportement de Le Graët auprès des enquêteurs. Il serait donc très étonnant que ce dernier ne soit pas définitivement destitué -et poursuivi par la justice- au vu des éléments qui s’amoncellent contre lui.

En attendant les résultats de l’audit, Philippe Diallo (59 ans), vice-président délégué de la FFF, assurera l’intérim des fonctions de président et directeur général. Pour la suite, Emmanuel Macron serait en train de s’en mêler. Le président de la République, grand fan de foot, a totalement lâché Le Graët et aurait, selon le journaliste Daniel Riolo (RMC), contacté lui-même Michel Platini pour reprendre la présidence de la « 3F ». Un rendez-vous est programmé entre le triple Ballon d’Or et Amélie Oudéa-Castéra, la ministre de Sports qui s’est réjouie du retrait de Le Graët, le 10 février. Platini coule une retraite paisible mais pourrait revenir dans le foot par la grande porte, sept ans après avoir été viré de la présidence de l’UEFA pour des accusations de corruption dont il a été blanchi en 2022.