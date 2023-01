Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dès que l’on évoque l’Allée Verte, installée à Jumet, on ne peut s’empêcher de repenser à tout ce qui y a déjà été constaté en termes de dépôts sauvages d’immondices, des sacs-poubelles au contenu disparate qui sont déposés au petit bonheur la chance, dans les différentes allées de cette vaste cité de logements sociaux. Et, dans un passé récent, on se souviendra aussi avoir vu du matériel électroménager balancé des fenêtres !

Autrefois envahi par les graffitis, le site s’est tout de même refait une petite beauté. - Christophe Hennuy

De ce côté-là, rayon projectiles, la situation semble s’être assagie… Idem, d’ailleurs, pour les graffitis, qui ont eux aussi (un peu) disparu. Pour le reste… « Nous sommes toujours envahis par les déchets ! », interpelle un habitant de la cité sociale, photos à l’appui. « Venez n’importe quel jour, vous verrez des sacs-poubelles, des encombrants déposés n’importe où… » On est allé, évidemment, et on a vu, de fait, des « brols » envahissant les abords des immeubles.