Rico, le barman du «Far West» à Liège, a été agressé dimanche soir dans son bar: les tenanciers lancent un appel à témoins (vidéo)

« On ne rentre pas dans le bar, on ne se bat pas, on ne touche pas au barman. En voici un qui a enfreint toutes les règles en quelques secondes. Aidez-nous à identifier ce courageux garçon, qui, entouré de ses copains, a violemment et lâchement agressé Rico, qui lui était seul dans le bar ce dimanche soir. »

L’appel est lancé sur Facebook par les responsables du bar le « Far West », situé rue des Célestines, dans le Carré, à Liège. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’appel des patrons de l’établissement a été entendu avec plus de 430 partages et une flopée de commentaires.