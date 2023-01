Un homme d’une quarantaine d’années condamné pour avoir volé et violé la chienne Flicka: «Les chiens sont des démons qui violent les femmes et les enfants avant de les mordre, ils doivent subir le même sort»

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré et les propos rapportés par Le Parisien, le procureur de Savoie a reconnu avant le procès que « De viols de chiens, on n’en parle pas souvent… ». Lundi 9 janvier, l’homme âgé de 43 ans a été condamné par le même tribunal à quatre ans de prison ferme. Il est poursuivi pour « atteinte sexuelle sur un animal domestique » et « mauvais traitements ». Il lui est interdit pour la deuxième fois de détenir un animal.

L’animal a été volé le 15 septembre dernier à Chambéry par un homme qui l’aurait ensuite violentée et violée. La chienne a été retrouvée le 20 septembre, dans la cave de l’individu, avec une gamelle vide et un quignon de pain. Lors de son interpellation, le suspect a fait une déclaration marquant les agents de polices : « Les chiens sont des démons qui violent les femmes et les enfants avant de les mordre, ils doivent subir le même sort ! »

Le vétérinaire a confirmé la présence d’« une inflammation de la vulve et un œdème vaginal permettant de suspecter, sans pouvoir attester, qu’il y ait eu pénétration » et également des signes de maltraitance.

Le quadragénaire a nié les faits et imputer le vol à un autre homme avec lequel il partageait son squat. « Ce n’est pas moi qui ai commis des actes sexuels sur ce chien. Ça ne va pas la tête ? Ce n’est pas possible. Et je ne suis pas un psychopathe pour maltraiter les chiens et leur taper dessus !, a-t-il assuré lors de son procès. Je suis innocent ».

Les avocats ont précisé que le suspect avait été plusieurs fois interné en hôpital psychiatrique, une défense qui n’a pas convaincu le tribunal. En 2020, il avait défiguré « défiguré une chienne rottweiler ». Au total, il aura été condamné 24 fois et passé 20 ans en prison.

Selon les maîtres de la chienne Flicka, elle est « remise » et « son état psychologique est redevenu normal »