Les Poipoines racontent leur périple en camping-car à travers l’Europe: 14 pays, 27.000km et 300 jours de voyage à cinq, en famille, depuis Quevaucamps

Leur meilleur souvenir ? « C’est difficile de n’en choisir qu’un seul », assure Virginie Dubois, la maman. « Mais ce moment, à cinq, sur l’île d’Elafonisos, reste magique… On était seul au monde, un moment de connexion entre nous cinq et avec la nature. On s’est baigné dans l’eau cristalline et on a pris conscience de vivre un moment unique. C’était aussi l’endroit le plus éloigné de notre maison, à 3.800km de Quevaucamps, dans le sud de la Grèce. Là, on a mesuré notre chance et on s’est promis de repartir par la suite en voyage ».

Quelques mois après leur retour en Belgique, Virginie, Vincent et leurs trois enfants ont repris leurs marques… même si tout a changé. « Quand on s’est lancé dans ce tour d’Europe, ensemble, en camping-car, on a ouvert une porte, et on n’a pas envie de la refermer. Ce n’était pas qu’une parenthèse de dix mois. Ce goût du voyage et de l’aventure, on le ressent toujours », témoigne celle qui a repris ses fonctions d’enseignante. « Mais le train-train quotidien s’est réinstallé », ajoute Vincent, commercial à Bruxelles. Le couple reconnaît avoir senti, à son retour, une forme de blues du voyage. Au point que tout le pousse à repartir… même s’il ne sait pas encore totalement quand et comment. « On a des projets », sourit Virginie. « Et les enfants sont partants ! ».

Des voyages... mais toujours en famille

Car les Poipoines forment avant tout une famille, avec Victor, Édouard et Célestine, les trois enfants. « Le deal, c’était d’ailleurs qu’ils passent leurs examens (en 3e secondaire, 1re secondaire et 3e maternelle) au retour. Et ils ont tous les trois réussis », se réjouit Vincent, le papa. « Mieux même qu’on ne l’imaginait. Ils ont aussi mesuré l’importance des langues étrangères… notamment, puisqu’ils sont passionnés de skate park, quand ils ont rencontré des petits Espagnols ou qu’il fallait parler anglais. Et puis, cette aventure les a soudés, tous les trois ».

Pourtant, la famille a dû vivre à cinq dans quelques mètres carrés seulement, dans leur camping-car baptisé « Benjam ». « On a très vite pris nos marques », assure Virginie. « Au retour, dans notre maison, on se rend compte à quel point la cuisine est trop grande, elle fait la taille du mobil-home », note Vincent. « Et on possède beaucoup trop de fourchettes… alors qu’on a très bien fonctionné avec cinq paires de couverts pendant dix mois », remarque Virginie. D’ailleurs, finalement, la famille Dubois se sent bien davantage chez elle dans son camping-car que dans sa belle maison de Quevaucamps. « On s’est libéré de pas mal d’objets depuis notre retour », ajoute le couple. « Et on propose notre habitation à la location pour de courts séjours. Cela nous donne une excuse pour repartir en camping-car pour le week-end ou les vacances. Notre maison est, en fait, devenue notre seconde résidence ».

De très belles rencontres

Dans le désert des Tabernas. - D.R.

Bien sûr, pendant le voyage, au fil des 27.000km, tout n’a pas toujours été idyllique. « Mais personne n’a en tout cas jamais prononcé la phrase : “On arrête et on rentre” », assure Virginie. Et les rencontres, elles, ont souvent été magiques : « On a été accueilli par les gens sur place, avec chaleur, avec gentillesse… et en général davantage encore dans les pays qui ne sont pas toujours réputés pour le tourisme. On a aussi croisé plein d’autres voyageurs, des gens avec des camping-cars d’occasion, des gens à vélo, à pied… et puis, on a été étonnés de voir tous ceux qui nous suivaient via Instagram ou notre chaîne Youtube, et tous ceux qui nous disent qu’on leur a donné, à leur tour, l’envie de prendre la route. C’est plus qu’on espérait ».

A Plitvice, en Croatie. - D.R.

La double plage exceptionnelle d’Elafonisos. - D.R.

Célestine, la benjamine, en Croatie. - D.R.

Mostar, en Bosnie. - D.R.

Victor, l’aîné, à Elafonisos, en Grèce. - D.R.

Coucher de soleil au Portugal. - D.R.