Nouveau grand patron des agences BNP du pays, le Mouscronnois Laurent Loncke reste attaché à ses racines hurlues

Un Mouscronnois vient d’accéder à l’un des plus hauts postes de la première banque du pays. Le 1er janvier, Laurent Loncke, 50 ans, vient de succéder à Michel Anseeuw au poste de « patron de tout le pôle retail de BNP Paribas Fortis », son prédécesseur ayant été promu CEO (Directeur Général) de la célèbre banque. « Pour le dire de manière plus lisible, je suis devenu responsable du réseau d’agence de BNP au niveau national, et tout ce qui va avec. Ce qui représente, tout compris, quelque 4.500 personnes » sourit le Mouscronnois, entre deux rendez-vous.