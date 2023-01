Scandale au parlement wallon: le salaire et les avantages des députés-membres du Bureau sur la table ce jeudi, «il faut qu’ils se reconnectent à la réalité»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce nouveau Bureau a été installé le 21 décembre dans la foulée des scandales qui ont secoué l’institution : énorme dépassement de budget pour la construction de la maison des parlementaires et pour le tunnel piétonnier, voyages somptueux de Jean-Claude Marcourt et du greffier à Dubaï notamment, méthode douteuse de management du greffier (soupçons de harcèlement et violence au travail), sursalaire et avantages pour les députés occupant des fonctions spécifiques…

Le nouveau Bureau mis en place autour du président André Frédéric (PS) comprend désormais les députés de l’opposition PTB et des Engagés. Il passe ainsi de 5 à 7 députés. Lors de son installation, le président Frédéric (PS) a annoncé qu’on attendait d’eux « de l’exemplarité et des réponses concrètes ». Tous les partis se sont engagés à un plan de sobriété des dépenses de fonctionnement du Bureau et du parlement.

Et visiblement, ça ne traîne pas.