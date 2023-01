Maltraitances à la crèche d’Aubel: «Certains parents n’osaient pas porter plainte de peur qu’elle ferme»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Suite à des problèmes de maltraitance sur des enfants à Aubel, la crèche Pommes d’Happy a fermé. Si certains parents se disaient soulagés fin décembre lors de la fermeture, en ce début janvier, la situation est un brin différente. On ignore quand la crèche va bien pouvoir rouvrir. Les parents ne sont pas plus avancés que ça. Ils ont quand même besoin que l’on garde leurs enfants. Or, on trouve peu de places disponibles dans les crèches en région verviétoise.