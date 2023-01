Un nouveau tronçon de la N57 entre Soignies et Ghislenghien bientôt en travaux

Le dossier traine depuis 2015, dès son entrée dans sous le joug wallon et une première interpellation par le député et chef de groupe Les Engagés au parlement wallon François Desquesnes. Son état a été jugé tel par le Service Public de Wallonie qu’une réfection en profondeur sur l’essentiel de son tracé s’avère nécessaire.

« Les prochains travaux s’étendront donc entre les bornes 28 et 30, soit entre le bois de Silly et la ligne TGV (sur 2 km), sur le territoire de la commune de Silly. Il s’agira d’une réfection en profondeur incluant la route, les bas-côtés et la piste cyclable. Son coût est estimé à 2,5 millions d’euros », relate le député sonégien, qui ne se contente pas de cette réponse. « Il est important qu’une instruction claire soit donnée à la direction des routes du SPW afin que la suite des travaux soit d’ores et déjà préparée pour le troisième tronçon entre le rond-point de la route des carrières et le carrefour du Noir Jambon, à savoir la partie de la N57 située sur le territoire d’Horrues. »