À Amay, Frédéric retrouve les quatre chiens de son fils morts dans la cour: «Je suis tombé sur véritable scène d’horreur…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’était une journée on ne peut plus normale pour Frédéric Parmentier, Amaytois et père de deux enfants.

« Ce mardi matin, comme à mon habitude, je me suis levé de bonne heure pour aller travailler. Je me dirigeais vers mon atelier pour y récupérer ma camionnette quand j’ai remarqué quelque chose d’inhabituel », commence-t-il.