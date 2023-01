Fou de Lego, Laurent, 39 ans, possède plus de 80.000 pièces à Faimes: «J’en demande à chacun de mes anniversaires» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Derrière la porte de cette habitation du village de Viemme (commune de Faimes) se cache un trésor. Non, ce n’est ni de l’or ni des bijoux mais bien une collection massive de Lego. Ces petits jouets en plastique bien connus du public comblent Laurent Houtain (39 ans) de bonheur depuis son enfance. « Je me souviens de mon premier Lego, se remémore le collectionneur originaire de Fléron. On venait de m’enlever mon chien. Je devais avoir 5 ou 6 ans et j’ai reçu ma première pièce en lot de consolation. »

Passion familiale

Aujourd’hui en ménage et père d’un garçon de 11 ans, celui qui a travaillé pendant 10 ans dans un magasin de jouets, concilie sa passion de grand enfant avec sa vie de famille. « Ma femme construit des Lego avec moi », raconte Laurent amusé.