Le C.A. du circuit se renouvelle, mais sans Georges-Louis Bouchez à la présidence

La société gérant le Circuit de Spa-Francorchamps aurait dû renouveler son conseil d’administration en mai dernier. Mais comme on n’était qu’à trois mois d’un Grand Prix de Formule 1 et qu’il fallait renouveler le contrat permettant de l’organiser, il avait été décidé de conserver les mêmes administrateurs quelques mois au-delà des cinq ans prévus. Mais désormais, plus question de tarder. Le Gouvernement wallon a mis à l’ordre du jour ce point, lors d’une séance avancée d’un jour, ce mercredi.