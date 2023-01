Mis en examen pour plus de 20 empoisonnements, l’anesthésiste Frédéric Péchier peut retravailler comme simple médecin

« L’interdiction d’exercer la médecine ne concern(e) que la spécialité de médecin anesthésiste » et ne porte pas « sur la globalité de l’exercice professionnel », a indiqué dans un communiqué le parquet général de Besançon. C’est toutefois le conseil de l’ordre des médecins qui devra décider in fine si M. Péchier, qui nie les faits reprochés, pourra ou non de nouveau exercer, précise le parquet, relayant une décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon.