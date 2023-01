Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1. Le renvoi de Kompany et l’embauche de Mazzù

C’est sans doute le grief le plus important des supporters anderlechtois à l’encontre de Wouter Vandenhaute : la fin de collaboration avec Vincent Kompany au terme de la saison 2021-22 alors que l’ancien Diable rouge avait terminé à la troisième place et finaliste de la Coupe de Belgique. Encore un peu plus difficile à digérer pour les amoureux du RSCA quand ils voient que « Vince The Prince » survole la D2 anglaise avec Burnley en développant un football léché alors que son successeur – Felice Mazzù – a été remercié à la fin du mois d’octobre après une énième débâcle vécue au Standard. Là aussi, le Carolo porte le sceau présidentiel. C’est avant tout Vandenhaute qui a choisi Felice Mazzù pour être le nouvel entraîneur principal du RSCA.