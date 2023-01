L’Hôtel Orange à Houdeng va héberger cinq familles ukrainiennes pour les six à douze prochains mois

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’Hôtel Orange, à Houdeng, fourmille de projets en cette année 2023. Le plus immédiat est l’accueil de… cinq familles ukrainiennes, qui vont chacune occuper un appart-hôtel pour une période de six à douze mois. C’est dans le cadre d’un programme transitoire de relogement de réfugiés qui étaient jusque-là hébergés chez des particuliers.

« Le gouvernement wallon a mandaté la province de Hainaut pour trouver des solutions afin de soulager les particuliers qui hébergent des familles ukrainiennes depuis de nombreux mois, et qui voudraient retrouver un peu de quiétude et d’intimité chez eux », explique Jérôme Cantineau, le manager de l’Hôtel Orange. « La province a ainsi sollicité les communes, les CPAS locaux et les hébergeurs professionnels comme l’Hôtel Orange, et nous avons directement accepté. »