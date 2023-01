La STIB envoie-t-elle ses bus articulés en entraînement «en zone de guerre liégeoise»?

La réalité est, tu t’en doutes, plus prosaïque. Il s’agit d’un essai d’un bus dit « BHNS » (pour Bus à Haut Niveau de Services). « Nous avons lancé un appel d’offres et quatre constructeurs ont répondu, explique mon cama Daniel, le porte-parole du TEC pour le tram. Ces superbus seront bientôt utilisés sur plusieurs lignes dans le cadre de la réorganisation du réseau TEC avec le tram. Et c’était simplement un essai in situ d’un des quatre constructeurs (en l’occurrence un IVECO qui est utilisé actuellement sur le réseau de la STIB). »