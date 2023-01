Volley-ball: le coach des Yellow Tigers reconnu coupable de «comportement inapproprié»

Il y a un peu plus d’un an, lors d’une émission sur Canvas, la deuxième chaîne de la VRT, plusieurs anciennes joueuses de l’équipe nationale féminine de volley-ball, les Yellow Tigers, avaient dénoncé le « comportement inapproprié » de leur coach, Gert Vande Broek. Les Yellow Tigers Hélène Rousseaux, Valérie Courtois (la sœur de Thibaut), Freya Aelbrecht, pour n’en citer que quelques-unes, avaient notamment évoqué des « abus émotionnels », du « body shaming » et des insultes proférées par l’entraîneur, qui avait ainsi créé, selon elles, un environnement toxique dans l’environnement de l’équipe. Des accusations qui avaient secoué, à l’époque, Volley Vlaanderen, la fédération flamande, et qui avaient été démenties par Kris Vansnick, l’assistant de Vande Broek.

Vande Broek est considéré comme une sommité au nord du pays, tant sur le plan sportif, où il a obtenu les meilleurs résultats de l’histoire à la tête des Yellow Tigers (qu’il dirige toujours), que dans la vie professionnelle, où il est professeur à la KU Leuven. Il a également fait partie du cabinet du ministre des Sports flamand.

Le parquet de Volley Vlaanderen s’est saisi de l’affaire et, « après une longue enquête » a estimé ce mercredi, dans un communiqué, qu’il y avait effectivement « des faits qui peuvent être qualifiés de comportement inapproprié » de la part de Vande Broek. Le dossier sera transmis sous peu à la commission de discipline de la fédération flamande qui devra se pencher sur une éventuelle sanction.

Dans un court communiqué, le coach a précisé, après avoir pris connaissance du rapport du parquet fédéral, « être content que le dossier soit désormais dans les mains de la commission de discipline. Je suis confiant dans le fait que je pourrai prouver mon innocence devant celle-ci. »

Les Yellow Tigers sont à l’aube d’une année très importante puisque les championnats d’Europe auront lieu, en grande partie en Belgique, à Gand et à Bruxelles, cet été, du 15 août au 3 septembre.