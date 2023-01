Menaces, coups, harcèlement...: un caïd de 14 ans terrorise de nombreux jeunes ados à Spa, «ça fait deux ans que cela dure»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il n’a que 14 ans, mais il fait déjà régner la terreur au sein de la Ville d’eaux chez les plus jeunes. À un point tel que d’autres ados craignent tous les matins de prendre le bus pour se rendre à l’école. Complètement dépassés par le comportement délinquant de ce jeune homme qui se prend pour un caïd, plusieurs parents de victimes se sont rassemblés ce mardi pour aller déposer plainte au commissariat de Spa. « On n’en peut plus ! Ça fait deux ans que cela dure et deux de mes enfants sont victimes de lui », raconte Audrey. Pour Virginie, une autre maman, le calvaire dure depuis un an et s’est accentué au mois de septembre, lorsque son fils de 12 ans a commencé à prendre le bus pour aller à l’école.