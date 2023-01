Le skatepark de l’artiste Raphaël Zarka reste inaccessible aux skaters dans le parc d’Enghien

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En septembre 2022, pour l’Expo Parc Enghien, une quinzaine d’artistes contemporains ont joué des codes du merveilleux et de l’étrange afin d’habiller cet écrin de verdure au cœur de la ville. Parmi les œuvres exposées, on trouve la sculpture de Raphaël Zarka, plasticien et sculpteur français, vidéaste et photographe de Montpellier. Installée sur un îlot au milieu du grand canal du parc d’Enghien, celle-ci semblait tenir toutes ses promesses dans le cadre de la Biennale d’Enghien.