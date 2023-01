Scandale au Parlement wallon: le nouveau Bureau cherche à réduire le salaire de Frédéric Janssens, le greffier suspendu

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela va faire quatre mois que Frédéric Janssens, le greffier du parlement wallon, est suspendu de ses fonctions par mesure d’ordre et qu’il continue à toucher son salaire plein (9.000 euros nets par mois) et à pouvoir bénéficier de multiples avantages (voiture de fonction, frais de représentation…). Payer un haut fonctionnaire à ne rien faire, avec de l’argent public, cela peut choquer mais c’est tout à fait légal. C’est lié à son statut et au fait qu’à ce stade, Frédéric Janssens est blanc comme neige, tant au niveau pénal (l’enquête de l’auditorat est toujours en cours) qu’au niveau disciplinaire.

Il faut des indices sérieux de faute

Il nous revient cependant que le (nouveau) Bureau du parlement wallon étudie une façon de quand même réduire le salaire de l’intéressé.