Disparition de Lucia Alexandroae: «C’est une personne discrète», explique la coiffeuse du village de Sterpenich

Durant toute la journée de mardi, les enquêteurs ont fouillé les alentours et ont retourné les terres à la recherche du moindre indice pouvant aider à retrouver Lucia Alexandroae. Ce branle-bas de combat n’a pas échappé à la coiffeuse du village, dont le salon se trouve à 200 mètres de la maison du couple. « Je ne m’attendais pas à voir débarquer autant de monde dans notre rue », souffle cette dernière.

La coiffeuse se confie

La coiffeuse décrit le couple formé par Lucia et son mari comme assez discret. « On voyait de temps en temps passer Lucia devant chez nous à pied, en compagnie de sa petite fille de deux ans. Il lui arrivait de venir se faire coiffer dans notre salon. Je pense qu’elle est passée chez nous à trois, voire quatre reprises. Elle parlait de la pluie et du beau temps avec ma fille lorsque celle-ci prenait soin de ses cheveux. Par contre, je tiens à rétablir la vérité. Contrairement à ce qui a été écrit dans un journal luxembourgeois, jamais Lucia ne nous a confié avoir eu des craintes par rapport à son mari. Jamais elle ne nous a dit que ce dernier la menaçait. C’est totalement faux ! », souligne la coiffeuse.