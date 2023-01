Une nouvelle réunion prévue entre les syndicats et la direction des hôpitaux Epicura Hornu, Baudour et Ath pour tenter d’éviter les licenciements

Près de 80 membres du personnel d’EpiCURA Hornu manifestent et s’assoient dans le hall de l’hôpital ce lundi matin: «On est fatigués!», clament-ils (vidéo) Ce lundi, le personnel d’EpiCURA (sites d’Hornu et de Baudour) a mené une action symbolique, à l’initiative du SETCa.

Grève chez EpiCURA ce lundi matin. - N.Z.

Par Nicolas Zinque (avec L.J.)

À Hornu, à partir de 10h, environ 80 personnes se sont réunies dans le hall d’entrée et ont fait un « sit-in » pour protester contre le manque de personnel.

« La grogne dans le secteur est là, mais à EpiCURA, il y a une contradiction entre le personnel qui manque de bras et la direction qui veut faire des économies », dénonce Patrick Salvi, du SETCa. « On peut économiser à d’autres postes, mais pas sur le personnel qui est épuisé, et dans tous les services. »

N.Z.

Une grève a eu lieu ce lundi à Hornu. - N.Z.

Vers 10h30, l’action prenait fin à Hornu. Le fonctionnement de l’hôpital n’a pas été altéré par l’action pour autant, les patients ont pu recevoir leurs soins comme d’habitude.

N.Z.

Une réunion avec la direction de l’hôpital est prévue ce mercredi dans l’après-midi. Si les demandes du personnel ne sont pas entendues, d’autres actions auront lieu a déjà prévenu le syndicat. « Alors que la situation sur le terrain est déjà suffisamment critique, la direction a décidé de supprimer 30 équivalents temps plein (ETP) afin de mettre son budget en équilibre », nous expliquait-on ce vendredi, lors de l’annonce de la grève.

Du côté de la direction

De son côté, le directeur du centre hospitalier, François Burhin, confirme qu’une réunion de concertation est prévue mercredi en fin de journée. « Nous sommes sous le coup de deux préavis de grève, l’un du 21 décembre, l’autre du 23 décembre », explique-t-il. « Quand c’est comme ça, nous provoquons une réunion de concertation et, avec les fêtes, la première date qui convenait à tout le monde était ce 11 janvier. » François Burhin fait donc comprendre que l’action de ce lundi matin est une action anticipée voulant montrer la détermination des syndicats.

Le directeur souligne que l’hôpital essaie de multiplier les économies dans tous les secteurs (marchés publics, développement de la géothermie…) mais que le facteur humain représente 70 % des charges de l’hôpital. « Il ne faut pas oublier qu’EpiCUA, c’est 2.000 équivalents temps plein, c’est plus que les années précédentes. » Et d’ajouter : « Nous devons malgré tout rester dans notre budget, mais cela se fait toujours sans licenciement. » François Burhin parle d’ajustements : des CDD non renouvelés, des subventions pour certains postes non renouvelées…