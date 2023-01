En patinage, la Belgique peut se regarder dans la glace

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le sport belge n’est sans doute pas près de tourner le dos à ses fondamentaux footballistiques et cyclistes. Tant en termes de résultats que de popularité, les deux sports inscrits dans les gènes noir-jaune-rouge ont quelques longueurs d’avance, et ce pour pas mal de temps encore. Mais qui aurait osé parier, il y a dix ans d’ici, qu’en l’espace d’un mois, des patineurs venus de notre plat pays figureraient parmi les favoris des championnats d’Europe de patinage de vitesse, de short-track et de patinage artistique et ce, moins d’un an après avoir conquis deux médailles – dont une d’or – aux Jeux d’hiver de Pékin ? Pas grand monde, assurément…

Et pourtant, une semaine après la médaille de bronze de Bart Swings à l’Euro allround (toutes distances) de patinage de vitesse à Hamar (Norvège), les frère et sœur Stijn et Hanne Desmet, tous les deux deuxièmes au ranking européen, joueront à plusieurs reprises le podium ce week-end à Gdansk (Pologne) lors de l’Euro de short-track, tant individuellement qu’en relais mixte en compagnie de six compatriotes. Et à la fin du mois, Loena Hendrickx, vice-championne du monde en titre, se rendra à l’Euro de patinage artistique à Espoo (Finlande) avec la ferme intention de décrocher le titre.

Alors ? La Belgique est-elle devenue subitement une terre de sports de glace ? Ou cet alignement des planètes est-il le pur fruit du hasard dû à un énorme concours de circonstances ?